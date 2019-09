00:34 Uhr

Naturgeister verabschieden Sommer

Zahlreiche Besucher beim Mabonfest auf Schloss Pichl

Von Albertine Ganshorn

Wenn der Tag genauso lang ist wie die Nacht, wird auf Schloss Pichl das Mabonfest gefeiert. Dazu fanden sich am Wochenende viele Besucher aus nah und fern ein. Gäste reisten aus ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und sogar aus Belgien an. Bei strahlendem Sonnenschein erfreuten sich die Besucher an den bunten Kostümen der Naturgeister und den vielerlei Angeboten für die gesamte Familie. Musik zum Lauschen oder Mitmachen, zahlreiche Verkaufsstände bestückt mit Dingen, die man nicht überall bekommt, sowie Vorführungen sorgten für ausgezeichnete Stimmung.

Auf der großen Wiese erlebten die Besucher die Heiltrommler oder schauten den Schwertkämpfern zu. Die Brüder Lukas und Sebastian Gabriel, Mitglieder der Lechtaler Wikinger in Meitingen, zeigten diesmal als Ritter Angriffs- und Abwehrtechniken mit langen und kurzen Schwertern sowie der Axt. Die schwere Rüstung – je nach Ausstattung wiegt sie 20 bis 30 Kilo – brachte die Kämpfer dabei ganz schön ins Schwitzen. Dass diese Kampftechnik auch nicht ganz ungefährlich ist, konnten die Zuschauer gleich miterleben. Ein Ritter zog sich eine leichte Handverletzung zu, die sogleich von Sanitätern unter genauer Beobachtung der kleinen Besucher versorgt wurde.

Ein Anziehungspunkt für Familien war der Pfad durch den Wald rund um den See. Viele von ihnen sind deswegen schon Stammgäste. Diesmal war das Thema „Schneeweißchen und Rosenrot“. Trolle und Wildtiere säumten den Weg, Kinder und Eltern bestaunten die liebevoll gestalteten Kostüme der Naturgeister und die Darbietung des Märchens auf besondere Art.

Wer wollte, konnte Blumenkränze binden, Märchen hören, an einer Klangreise teilnehmen, Bogen bauen, bei einer Schnitzeljagd mitmachen, sich über herbstliche Wildkräuter und Wurzeln informieren, bei den Schamanen nach seinem Krafttier fragen, Schlangen hautnah erleben, Künstlern über die Schulter zu schauen oder einfach nur die bunten Stände bewundern.

Mit einer Brotzeit auf dem Teller traf man sich auf dem „Marktplatz“. Dann lockte schon die Musik zum Mittanzen. Die Musik mit Tinnitus Brachiali heizte den Besuchern am Nachmittag besonders ein. Bei den Klängen verschiedener Sackpfeifen, Trommeln und Schallmeien hielt es die Besucher nicht lange auf den Bänken. Beim Spaßlied „Fing ich eine Mücke heute“ stimmten große und kleine Besucher freudig mit ein. Gegen Abend wärmten sich viele am Lagerfeuer. Nach Einbruch der Dunkelheit zeigten Robert und sein Team ihre große Feuershow.

Viele Gäste blieben bis zum stimmungsvollen Abschluss des Festes am Sonntagabend im Schlosshof. Eine große Anzahl Schwimmkerzen im Schlossweiher versetzte die Festgäste in eine friedvolle Stimmung.

Themen folgen