vor 36 Min.

Neue Event-Location in Affing: Hier wird gekocht - und gefastet

Gesunde Ernährung liegt im Trend. Das zeigt sich auch in der Koch- und Event-Location in Affing.

In Affing hat eine Koch-Event-Location eröffnet. Dort werden Kurse im Kochen und Fasten angeboten. Auch ungewöhnliche Wanderungen stehen im Programm.

Kochen, Ernährung, Bewegung und Fasten – all diesen Themen widmet sich Friederike Carlsson beruflich. Dafür hat sie vor Kurzem eine eigene Koch- und Event-Location im Affinger Ortsteil Bergen eröffnet. Carlsson ist Gesundheitstrainerin für Ernährung, ärztlich geprüfte Fastenleiterin und Nordic-Walking-Instructor.

Ihr geht es in ihrer Lagom-Event-Location um ein ganzheitliches Gesundheitsangebot und ein „ausgewogenes Zusammenspiel von Fasten, Ernährung und Bewegung“. Lagom ist schwedisch und bedeutet laut Carlsson im Ursprung: „Nicht zu viel und nicht zu wenig, gerade recht.“

Affing: Fastenkurse und Kräuterwanderungen

Vier Monate Umbauzeit hat Friederike Carlsson in einen alten Gartenschuppen aus den 60er-Jahren investiert. Daraus ist ein 45 Quadratmeter großer Raum im Loftstil entstanden. Er ist ausgestattet mit einer modernen Küche und bietet Platz für Kochkurse und Feiern mit bis zu 15 Teilnehmern, steht aber auch als Seminar- oder Vortragsraum zur Verfügung.

Friederike Carlsson hat in Bergen eine Koch- und Eventlocation eröffnet. Über ihren schwedischen Ehemann Björn Carlsson ist sie auf den Namen „Lagom“ gekommen. Bild: Barbara Riedel

Friederike Carlsson bietet in Bergen Koch- und Fastenkurse ebenso an wie Kräuter- und Waldbaden-Wanderungen oder Nordic-Walking-Kurse. So findet zum Beispiel am Freitag, 24. April, eine Kräuterwanderung mit einer Kräuterpädagogin und anschließendem Kochkurs statt. (jca)





