vor 31 Min.

Neue Führung bei der FBG

Wechsel im Vorstand Forstbetriebsgemeinschaft Isar-Lech

Bei der Versammlung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Isar-Lech am Verwaltungssitz in Pöttmes fanden Vorstandswahlen statt. Neuer Vorstandsvorsitzender ist Nicolas Freiherr von Pfetten-Arnbach (Niederarnbach, Brunnen, Kreis Neuburg-Schrobenhausen). Als Stellvertreter stehen ihm Eberhard Lasson (Oettingen, Kreis Donau-Ries) und Markus Freiherr von Eyb (Rammersdorf, Leutershausen, Kreis Ansbach) zur Seite. Schatzmeister ist Wolf-Dietrich Graf von Hundt (Unterweikertshofen, Erdweg, Kreis Dachau) und die Beisitzer sind Franz Fischer (Klosterzimmern, Deiningen Kreis Donau-Ries) und Eugen Freiherr von Redwitz (Giglberg, Rennertshofen, Kreis Neuburg-Schrobenhausen).

Freiherr von Pfetten leitet seit über 20 Jahren den eigenen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb in Niederarnbach und ist mit diesem einer der Gründungsmitglieder der FBG Isar-Lech. Seit 2008 gehört er dem Vorstand an, zunächst als Beisitzer, seit 2014 als stellvertretender Vorsitzender. Der bisherige Vorsitzende, Eberhard Lasson, hat nach fünfjähriger Amtszeit den Vorsitz auf eigenen Wunsch abgegeben. Als stellvertretender Vorsitzender bleibt er mit seiner langjährigen Erfahrung dem Gremium weiterhin erhalten.

Die FBG Isar-Lech ist ein überregionaler Zusammenschluss der mittleren und größeren Privatwaldbesitzer in Bayern. Sie hat 57 Mitglieder mit rund 18000 Hektar Mitgliedsfläche und betreut mit drei forstlichen und mehreren kaufmännischen Mitarbeitern die Waldflächen ihrer Mitglieder. Die Leistungen reichen von Beratung, Vermarktung bis hin zur Komplettbetreuung – nach Wunsch der angeschlossenen Forstbetriebe. Der neue Vorsitzende wird laut einer Mitteilung zusammen mit Geschäftsführer Michael Brandt die Zusammenarbeit mit den Mitgliedsbetrieben weiterentwickeln. Beide streben ein maßvolles Wachstum bei der Vermarktungsmenge und der Zahl der Mitgliedsbetriebe an. (AN, Foto: M. Brandt)

Themen Folgen