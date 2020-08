Neue Glocken: Schnellmannskreuther meistern einen Kraftakt

Rund 250 Einwohner zählt der Pöttmeser Ortsteil Schnellmannskreuth. Sie haben viel für ihre neuen Kirchenglocken getan.

Am Gründonnerstag fliegen sie nach Rom, in der Osternacht kehren sie zurück. Sie tragen Eigennamen, Namen von politischen Größen, von Heiligen. Große Dichter schrieben über sie großartige Gedichte. Einige sind klein und zierlich, andere wiegen mehrere hundert oder tausend Kilo. Sie werden gegossen, sind aus Guss, Eisen oder Bronze. Sie haben eine spezielle Form, die sogar in die Modebranche Einzug gehalten hat. Zu Kriegszeiten wurden sie als Kanonenfutter missbraucht.

Die meisten hängen hoch droben in einem Glockenturm – allein oder zu mehreren. Früher wurde am langen Seil gezogen, um sie zum Klingen zu bringen. Heute geht das digital. Sie gelten als Musikinstrument, oft auch als Signalgeber. Sie künden von frohen oder traurigen Ereignissen. Die Glocken.

Ihre Weihe bleibt ein besonderes Ereignis für die, die es unmittelbar betrifft. Die Zeremonie muss ein (Weih-)Bischof vornehmen. Die Glocken werden geschmückt, später in den Turm gehievt, dazu muss das Mauerwerk teilweise abgetragen und später wieder zugemauert werden. Dann ertönt das erste Geläut. Jetzt weiß man wieder, wem oder was die Glocke geschlagen hat.

„Hoch überm niedern Erdenleben [...], begleite sie mit ihrem Schwunge, des Lebens wechselvolles Spiel. [...] So lehre sie, dass nichts bestehet, dass alles Irdische verhallt“, schrieb Friedrich Schiller in „Das Lied von der Glocke“ . Knapp über 250 Einwohner aus Schnellmannskreuth haben es durch eisernes Sparen und großzügiges Spenden geschafft, statt bisher drei in Zukunft vier Glocken im Turm zu haben. Eine bemerkenswerte Leistung.

