18.01.2020

Neue Lieder für den Glauben

Pater Becker singt in Inchenhofen

Lautstark sangen die Zuhörer mit Pater Norbert Becker aus der Oase Steinerskirchen. Der Komponist zahlreicher bekannter neuer geistlicher Lieder und Buchautor war Referent des ersten Ländlichen Seminars in Inchenhofen. Er sang und sprach über eine moderne Anschauung des Glaubens. „Leider finden wir in unserem Leben wenig Zeit zum Singen oder zum Nachdenken“, bedauerte er. Dabei könnten Lieder Neues entfachen, so der Referent. „Ich möchte werben für ein aufgewecktes Christsein“, machte der Referent klar. Immer wieder stimmte er mit den Zuhörern Lieder an. Am Ende gab es großen Applaus für ihn. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Hans Schweizer bedankte sich für den Vortrag. (sws)

Am Donnerstag, 23. Januar, spricht Abt Notker Wolf zum Thema „2020 - ein Jahr der guten Vorsätze?“ im Kinderhaus.

