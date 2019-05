00:33 Uhr

Neuer Wohnraum am „Alten Sportplatz“

Die Gemeinde Petersdorf plant ein Baugebiet mit neun Bauplätzen sowie einem kleinen Mehrfamilienhaus

Von Stefanie Brand

Die Gemeinde Petersdorf sorgt für neuen Wohnraum, und zwar im Bereich des ehemaligen Sportplatzes südlich der Aichacher Straße in Alsmoos. In Erinnerung an die einstige Nutzung soll das Areal künftig als Baugebiet „Alter Sportplatz“ bezeichnet werden. In der Sitzung des Gemeinderates am Montagabend fassten die Räte einstimmig den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan sowie eine Veränderungssperre für den Bestand in diesem Areal.

Auf Nachfrage erklärte Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder die Details zur Planung: Knapp 5900 Quadratmeter des Areals, für das der Bebauungsplan aufgestellt wurde, befinden sich im Besitz der Gemeinde. Aktuell gibt es noch unterschiedliche Planungen, wie das Areal später einmal aussehen wird. Circa neun Bauplätze auf vergleichsweise kleinen Grundstücken sowie eine Parzelle für ein kleines Mehrfamilienhaus mit Wohnungen könnten dort entstehen.

Zum Zeitplan erklärt Binder: Im kommenden Jahr soll die Erschließung des Geländes erfolgen. Im Jahr 2021 können Interessierte die Grundstücke dann erwerben und bebauen. Um im Baugebiet „Alter Sportplatz“ für ein stimmiges Gesamtbild zu sorgen, umfasst der Bebauungsplan nicht nur die Flächen, die im Besitz der Gemeinde sind, sondern auch Parzellen, die Privatpersonen gehören.

Weiter kamen zwei Themen auf den Tisch, bei denen Kosten im fünfstelligen Bereich im Raum stehen: Die Betriebskostenabrechnung der Kläranlage Edenhauser Tal für 2018 lag vor. Der Anteil, den die Gemeinde Petersdorf am Gemeinschaftswerk von Aindling und Petersdorf zu tragen hat, bemisst sich nach der Abwassermenge. Der Petersdorfer Anteil lag im Jahr 2018 bei über 55 Prozent. Das macht in Summe Kosten in Höhe von knapp 43000 Euro aus. Positiv ist dieser Betrag dennoch zu bewerten, denn da die Gemeinde Petersdorf bereits Vorauszahlungen in Höhe von 49000 Euro geleistet hat, bekommt sie die Differenz erstattet. Im Jahr 2019 muss Petersdorf eine Vorauszahlung von 43000 Euro leisten, die quartalsmäßig zu begleichen ist.

Darüber hinaus berichtete der Rathauschef, dass die Feldwege-Sanierung für dieses Jahr soweit abgeschlossen sei. Sieben Feldwege habe die Gemeinde saniert und dafür 40000 Euro investiert. Saniert wurden diese Feldwege: die Verlängerung des Haselweges in Petersdorf, zwei Feldwege, die nördlich der Kreisstraße zwischen Indersdorf und Appertshausen verlaufen, der Feldweg zur Kirche in Hohenried, der Bachweg in Axtbrunn, der Feldweg um die ehemalige Bauschuttdeponie sowie die Verlängerung des Friedhofweges in Willprechtszell.

