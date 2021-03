vor 10 Min.

Neueröffnungen in Aichach: Kosmetikstudio und eine Reinigung starten

Nina Breitenbach setzt in ihrem Kosmetikstudio "NatürlICH Kosmetik" an der Koppoldstraße in Aichach auf ein ganzheitliches Konzept mit natürlichen Produkten.

Plus In der Aichacher Geschäftswelt gibt es erneut Veränderungen. In der Innenstadt öffnet ein Kosmetikstudio. Auch eine Reinigung beziehungsweise Schneiderei kommt hinzu.

Von Gerlinde Drexler

In der Geschäftswelt in der Aichacher Innenstadt tut sich etwas: Ein neues Kosmetikstudio hat seit Mitte März in Aichach eröffnet. Auch zur Nachfolge für die Textilreinigung Horn am Stadtplatz gibt es Neuigkeiten.

In ihrem Kosmetikstudio an der Koppoldstraße 1 setzt Inhaberin Nina Breitenbach auf ein ganzheitliches und umweltfreundliches Konzept. Der Name "NatürlICH Kosmetik" ist für sie gleichzeitig Programm. Der 31-jährigen Kosmetikerin ist es nach eigener Aussage wichtig, dass die verwendeten Produkte natürliche Inhaltsstoffe haben. Für Ultraschallbehandlungen setzt sie das Hyaluron-Gel selbst frisch an.

Kosmetikstudio in früheren Räumen der Lechwerke in Aichacher Innenstadt

Nach einer Ausbildung zur biotechnologischen Assistentin arbeitete sie unter anderem an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. 2017 sattelte sie um und machte an der Münchner Schmink- und Kosmetikschule eine zweijährige Ausbildung zur Fachkosmetikerin, Fußpflegerin und Visagistin. Massagetechniken lernte sie, als sie im Infinity Conference Hotel in Unterschleißheim im Spa-Bereich als Massage-Therapeutin angestellt war.

Bis Ende März können Kunden ihre Ware bei Textilpflege Horn noch abholen. Dann schließt die Reinigung ihre Filialen. Bild: Gerlinde Drexler

In den früheren Räumen der Lechelektrizitätswerke (LEW) an der Koppoldstraße hat sie einen Raum als großzügige Kosmetikkabine eingerichtet. Hier macht die 31-Jährige, die momentan noch in Oberschleißheim bei München wohnt, zum Beispiel Gesichtsbehandlungen oder Wimpernlifting. Neben dem Empfangsbereich befindet sich ein weiterer Raum für die Fußpflege.

Nahtloser Übergang in Räumen der Textilpflege Horn am Aichacher Stadtplatz

Geöffnet hat das Kosmetikstudio dienstags und mittwochs von 11.30 bis 20, donnerstags und freitags von 9 bis 18 sowie samstags von 8 bis 14 Uhr.

Wie berichtet, schließt die Textilpflege Horn zum 31. März alle ihre Filialen. In Aichach geht es jedoch nahtlos mit der Chemischen Reinigung Schatz weiter. Sie bietet unter anderem einen Hemden-Bügelservice, Mangelwäsche, Betten- und Lamellenreinigung sowie eine Schneiderei und Schuhreparaturen an.

