vor 21 Min.

Neues Logistik-Fahrzeug der Feuerwehr Rehling erhält den Segen

Die Freiwillige Feuerwehr Rehling hat ihr neues Logistik-Fahrzeug in Dienst gestellt. Den Segen hat es bereits erhalten. Die offizielle Weihe soll noch folgen.

Von Josef Abt

Mit einem Überraschungscoup von Bürgermeister Christoph Aidelsburger und den beiden Kommandanten Stefan Limmer und Dominik Rauscher waren die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Rehling kurz vor Weihnachten „beschenkt“ worden: Die Aktiven durften damals das neue Fahrzeug, den Gerätewagen Logistik, am Feuerwehr-Gerätehaus in Empfang nehmen. Am Samstag erhielt nun das Fahrzeug den kirchlichen Segen durch Pater Thomas.

Wegen der Corona-Pandemie fand die Zeremonie ohne viel Gäste und großes Aufhebens statt. Die Aktion war der Wunsch der Feuerwehrführung. Die offizielle Fahrzeugweihe soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden - wann immer das wieder unter normalen Bedingungen möglich ist. Möglicherweise bietet das Dorffest der Feuerwehr im August den richtigen Anlass.

Neues Fahrzeug der Feuerwehr Rehling war sogar schon im Einsatz

Die Rehlinger Feuerwehrführung wollte das Fahrzeug segnen lassen, bevor es zu Einsätzen fahren muss. Es war vor Kurzem sogar schon im Einsatz gewesen. Die Segnung wurde am Rathausplatz vorgenommen. Anwesend waren Bürgermeister Aidelsburger, Feuerwehrvorsitzender Manfred Lupper sowie die beiden Kommandanten Stefan Limmer und Dominik Rauscher.

Pater Thomas freute sich, dass den Kameraden der kirchliche Segen für ihr Fahrzeug so viel bedeutete. Neben dem Segen gab es ein paar Spritzer Weihwasser für das Fahrzeug - besonders für den Rosenkranz, der einen Ehrenplatz innen an der Fahrzeugfront bekommt.

Das Logistikfahrzeug ist zwischenzeitlich komplett mit den notwendigen Gerätschaften bestückt. Die Mannschaft wurde in Kleingruppen in vielen Übungen und Unterweisungen mit allen Geräten vertraut gemacht. Seit Freitag ist das Fahrzeug offiziell in Dienst gestellt, wie von den Kommandanten zu erfahren war.

