Nicht nur der Bratwurstburger kommt in Aichach gut an

Plus Am Montagabend ist der Aichacher Christkindlmarkt zum letzten Mal geöffnet. Wie die Wanderfreunde Klingen zu ihrer Burgeridee gekommen sind und warum sie mit den Einnahmen „bohren“.

Am Montag ist ein letztes Mal die Gelegenheit, über den Aichacher Christkindlmarkt am Stadtplatz zu schlendern. Abends versteigert die Stadt die über den Weihnachtsmarkt verteilten Christbäume für einen guten Zweck. Bürgermeister Klaus Habermanns Bilanz der vergangenen vier Wochen lautet kurz und bündig: „Rundum zufrieden.“ Unter den rund 30 Standbetreibern waren „alte Hasen“, aber auch ein paar Neue.

Einer, der nur mal kurz aushilft, ist der achtjährige Josef Grabmann. Er sticht am Stand der Aichacher Imker Herzen aus dem Lebkuchenteig aus, die anschließend im großen Ofen frisch gebacken werden. Für den Achtjährigen ist das eine kleine Premiere. Daheim hat er schon öfter bei der Weihnachtsbäckerei mitgeholfen. Immer am Wochenende heizen die Imker den Ofen an und backen. Lebkuchen und Met seien bei den Besuchern besonders beliebt, erzählt Thomas Mayerle. Schon ausverkauft sind in den letzten Tagen des Marktes die Wachstücher. Die boten die Imker als Alternative zu Alu- oder Plastikfolie an. „Die Tücher haben sie uns aus den Händen gerissen“, sagt Mayerle.

Grillschürze aus alter Aichacher Feuerwehrkleidung geschneidert

Der Renner am Stand von Manuela Montag war die Grillschürze. Das Besondere an ihren Artikeln: Sie waren aus Feuerwehrkleidung geschneidert. Als die Aichacher Wehr neu eingekleidet wurde, habe sie die abgelegte Kleidung ergattert, erzählt die Aichacherin. Daraus machte sie unter anderem Taschen und Grillschürzen. Um den Stoff verarbeiten zu können, brauche man schon eine gute Maschine und eine dicke Nadel, sagt Montag. Zusammen mit Klaudia Ettner, die selbst Getöpfertes anbietet, ist sie zum ersten Mal auf dem Markt. Beide können sich vorstellen, auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein. „Mit den Temperaturen hatten wir echt Glück“, sagen beide.

Ein alter Hase auf dem Christkindlmarkt ist Christian Schneider. Mit seinen heißen Maronen ist er zum siebten Mal dabei. Zumindest an den Händen friere er nicht, meint er schmunzelnd. Seine Taktik, um sich gegen kaltes Wetter zu schützen: gefütterte Schuhe und mehrere Jacken übereinander anziehen.

Auch indische Wraps sind gefragt

Schon zum zweiten Mal bietet Hildegard Jakobi aus Gallenbach (Stadt Aichach) indische Köstlichkeiten an. Die indischen Wraps kämen sehr gut an, erzählt sie. Heuer seien es wegen des guten Wetters mehr Besucher als im Vorjahr, ist ihr Eindruck. Was Jakobi am Christkindlmarkt gut gefällt: „Er ist ein Treffpunkt geworden.“

Bevor die Wanderfreunde Klingen (Stadt Aichach) ihren ersten Stand auf dem Christkindlmarkt eröffneten, stand erst einmal Testessen auf dem Programm. Die Mitglieder hätten verschiedene Burger-Varianten probiert und sich dann für den Bratwurstburger entschieden, erzählt Andreas Eder. Eine gute Entscheidung, denn der Verkauf „liegt auf jeden Fall über den Erwartungen“, freut er sich. Mit den Einnahmen will der Verein Brunnenbohrungen für die Bewässerung der Sportanlage finanzieren. Die Bratwurstburger hat auch Bürgermeister Habermann schon probiert und findet sie „klasse“. Vom alten Rathaus aus hat er einen guten Blick auf den Christkindlmarkt. Er sei jeden Tag sehr gut besucht, beobachtet er. „Selbst bei Regentagen hat er eine sehr gute Frequenz.“ Hier würden sich die vielen Unterstände bezahlt machen.

Bürgermeister Habermann: "Ich bin rundum zufrieden"

Was bei den Besuchern besonders gut ankommt? Da kann der Bürgermeister eine ganze Menge aufzählen. Angefangen vom Kinderprogramm über das abwechslungsreiche Rahmenprogramm auf der Bühne bis zu kleinen Aktionen wie dem Eiskünstler. Auch die illuminierte Spitalkirche würde immer wieder fotografiert werden, erzählt Habermann. Auf dem Christkindlmarkt sei eine entspannte Stimmung, und man komme mit vielen Leuten ins Gespräch. Sein Fazit: „Ich bin rundum zufrieden."

Am Montag findet um 18.30 Uhr die Versteigerung der Christbäume statt. Das letzte Fensterchen am Rathauskalender öffnet der Nikolaus morgen an Heiligabend schon um 16.45 Uhr.

