12:01 Uhr

Noisehausen-Festival: Indie-Rocker Madsen sind Headliner

Die bekannte Band Madsen tritt beim Noisenhausen Musikfestival in Schrobenhausen am 25. Juli auf. Wo es überall Tickets gibt.

Das Noisehausen-Festival in Schrobenhausen hat jetzt den Headliner für dieses Jahr bekannt gegeben. Die Rockband Madsen tritt am 25. Juli in Schrobenhausen auf. Außerdem sind bereits Deadnotes aus Freiburg und Maffai aus Nürnberg angekündigt. Das Festival feiert in diesem Jahr fünfjähriges Bestehen.

Noisehausen-Festival: Ticket-Vorverkauf im Canada

Auch dieses Jahr findet es wieder auf dem Bauer-Rondell statt. Die Karten kosten im Vorverkauf 36 Euro. Diese gibt es im Canada in Mauerbach und im Internet bei Eventim, Tickettoaster und München-Ticket. (anlb)