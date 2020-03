19:28 Uhr

Obergriesbach: Jürgen Hörmann landet zweimal auf dem ersten Platz

Jürgen Hörmann aus Zahling gewann nicht nur die Bürgermeisterwahl in Obergriesbach. Er erhielt auch bei der Gemeinderatswahl die meisten Stimmen.

Plus Bei der Kommunalwahl landet Jürgen Hörmann vom Wählerblock Zahling gleich zweimal an erster Stelle: bei der Bürgermeister- und bei der Gemeinderatswahl.

Von Johann Eibl

Mit 73,5 Prozent der Stimmen wurde Jürgen Hörmann am Sonntag zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Obergriesbach gewählt. So souverän setzten sich bei den Wahlen 2020 nur wenige Bewerber durch. Nicht minder beeindruckend war sein Abschneiden bei der Gemeinderatswahl. Dort entfielen auf den 53-jährigen Zahlinger 2220 Stimmen; auf der Liste Wählerblock Zahling waren das 20,1 Prozent aller Stimmen. Im Bereich der Gemeinde Obergriesbach kam ihm mit Daniel Schulz (1753) der Zweite Bürgermeister am nächsten.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Beachtlich ist auch das Abschneiden von Hans Greppmeier, der auf 1649 Stimmen kam. Er gehört seit 1990 dem Gemeinderat an so wie der Erste Bürgermeister Josef Schwegler und Hubert Wachinger, die beide diesmal nicht mehr kandidierten. Johann Willer, der unterlegene Kandidat um die Nachfolge von Schwegler, kam auf 1244 Stimmen und gehört dem Gemeinderat weiter an. Vier neue Bewerber ziehen in den Obergriesbacher Gemeinderat ein Mit Johannes Asam, Christoph Schweizer, Simon Achter und Ulrike Nicole Näser gelang vier neuen Bewerbern der Einzug in den Gemeinderat. Sie folgen auf Berthold Schmitt, Norbert Wuddel, Gerhard Kinzel, Anja Klein, Josef Schwegler und Hubert Wachinger. Aufgrund der geringeren Zahl an Einwohnern in der Gemeinde sinkt ab 1. Mai die Zahl der Mitglieder im Gemeinderat (inklusive Erstem Bürgermeister) von 15 auf 13. Die Dorfgemeinschaft Obergriesbach-Zahling besetzt sieben Plätze, der Wählerblock Zahling die übrigen fünf; dazu kommt Jürgen Hörmann als Erster Bürgermeister. Die Wahlbeteiligung in Obergriesbach lag bei 75,2 Prozent. Ein hoher Wert, der auch darauf zurückzuführen war, dass sich zwei Männer um das Bürgermeisteramt bewarben. Der neue Gemeinderat Obergriesbach Dorfgemeinschaft Obergriesbach-Zahling Daniel Schulz 1753 Stimmen



1753 Stimmen Hans Greppmeier 1649 Stimmen



1649 Stimmen Stefan Asam (neu) 1499 Stimmen



(neu) 1499 Stimmen Johannes Asam 1309 Stimmen



1309 Stimmen Johann Willer 1244 Stimmen



1244 Stimmen Christoph Schweizer (neu) 1159 Stimmen



(neu) 1159 Stimmen Lorenz Mahl 1136 Stimmen



1136 Stimmen Nachrücker: Markus Mayer (neu) 904 Stimmen

Wählerblock Zahling Peter Liebl 1622 Stimmen



1622 Stimmen Simon Achter (neu) 1395 Stimmen



(neu) 1395 Stimmen Manfred Kern 1338 Stimmen



1338 Stimmen Dr. Ulrike Nicole Näser (neu) 1212 Stimmen



(neu) 1212 Stimmen Markus Weber 1118 Stimmen



1118 Stimmen Nachrückerin: Martina Nodlbichler (neu) 1074 Stimmen Lesen Sie dazu auch: Wahl in Aichach: SPD verliert, Grüne und BZA gewinnen dazu



Rudi Fuchs sitzt im neuen Affinger Gemeinderat



Themen folgen