18.04.2019

Oberland-Theater ändert Spielplan

Theatergruppe zieht in Reicherstein positive Bilanz

Auf ein ereignisreiches Jahr blickte die Oberland-Theatergruppe in ihrer Jahreshauptversammlung zurück. Ähnlich viel steht heuer an; wegen Terminproblemen wird sich allerdings der Spielplan leicht verändern.

Mit 21 Anwesenden war die Versammlung gut besucht. Vorsitzende Raphaela Strobl hielt Rückblick. Zentrales Geschehen waren mit acht Aufführungen des „Bodschamperlspuk“ von Raph Wallner. Strobl dankte allen für das Engagement, denn zu einem gelungenen Theaterstück gehört viel Vorbereitung, angefangen vom Textstudium über die Proben bis hin zum Bühnenauf- und Abbau. Begonnen hatten die Vorbereitungen mit dem Grillfest zur Saisoneröffnung, bei dem das Stück bekanntgegeben wird und die Rollen verteilt werden. Für die Aktiven gab es am Ende der Spielzeit auch eine zünftige Abschlussfeier.

Außerdem fand ein Vereinsausflug statt. Besucht wurden die Landstorfer Bühne, die Freilichtbühne in Schiltberg sowie Aufführungen in Münster, Grimolzhausen, Klingsmoos, Stepberg und Bayerdilling. Ein weiteres Betätigungsfeld ist der Nikolausdienst, der mittlerweile sechs ausgebuchte Teams umfasst. Einen zufriedenstellenden Kassenstand meldete Finanzverwalterin Franziska Brummer, obwohl die Ausrüstung für das neu installierte sechste Nikolausteam zu Buche schlug. Für das laufende Jahr steht mit dem 11. August der Termin für den Ausflug ins Tannheimer Tal bereits fest.

Wie die Vorsitzende ankündigte, bereitet die Terminplanung für die neue Spielzeit Kopfzerbrechen. Genau in dem sich bietenden Fenster zwischen dem Urlaub der Spielstätte, dem Landgasthof Brummer, und den Weihnachtsfeiern liegen der Totensonntag und der Volkstrauertag. An beiden Sonntagen darf nach neuer Lesart nicht Theater gespielt werden. Nach kurzer Diskussion einigte man sich darauf, die Premiere heuer an einem Freitag, dem 8. November, zu spielen. Wann der schon fest zu den Aufführungen gehörende Kinder- und Seniorennachmittag stattfindet, wird noch ausgemacht. Bislang steht allerdings mit dem bewährten Josef Paula nur der Regisseur fest. Ein Stück hat er sich noch nicht ausgesucht und erst, wenn diese Hürde genommen ist, geht es an die Rollenverteilung. (ww)

