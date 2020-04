00:33 Uhr

Palmbuschen beim Drive-in segnen lassen

So erfinderisch sind die Pfarreien im Aichacher Land

Die Kirchen müssen wegen der Corona-Pandemie leer bleiben – auch in der Karwoche und über Ostern. Trotzdem sind Pfarreien einfallsreich und suchen nach Alternativen:

Stadtpfarrer Herbert Gugler überträgt Gottesdienste auf dem YouTube-Kanal der Pfarreiengemeinschaft: www. YouTube.com/pfarreiengemeinschaftaichach. Nichtöffentliche Gottesdienste in der Stadtpfarrkirche, die online übertragen werden, finden am Palmsonntag, 5. April, um 10 Uhr statt und um 15.30 Uhr ein Kindergottesdienst. Weitere Feiern: am Gründonnerstag, 9. April, um 20.30 Uhr heilige Messe und um 22 Uhr Nachtwache mit Gebet und Musik; am Karfreitag, 10. April, um 10.30 Uhr Kinderkreuzfeier und um 15 Uhr Karfreitagsliturgie; am Karsamstag, 11. April, um 17 Uhr Kinderosterfeier mit Speisensegnung und um 20.30 Uhr Osternacht mit Speisensegnung; am Ostersonntag und Ostermontag, 12. und 13. April, jeweils Festgottesdienst.

Auch die Kirchengemeinde Aichach-Altomünster nutzt eifrig das Internet. Sie hat Brezengottesdienst-Filme hergestellt (https://youtu.be/UEFFFWocUxI und https://youtu.be/1KMLaszDb2w ebenfalls YouTube-Gottesdienste. Die Konfirmanden werden über eine Whats App-Gruppe von Kirchenvorsteherin Melina Philippen betreut. Auf der Homepage sind die Jugendaktivitäten zusammengefasst. Pfarrer Winfried Stahl hat „sehr musikalische“ Jugendliche zu einem „Lieder-Selbst-Lern-Programm“ mithilfe von YouTube eingeladen. Auch die Erwachsenen werden über die Homepage der Gemeinde („Aichach-Evangelisch“ – „aktuell“) mit Informationen versorgt. Dort gibt es auch die Rubrik „Gute Gedanken für diesen Tag“, die auch auf die Karwoche und die Osterfeiertage abgestimmt werden. Doch auch wer keinen Internetzugang hat, der wird versorgt. Zum Osterfest gibt es eine Sonderausgabe der Gemeindezeitung „Klopfzeichen“, die per Post an alle Gemeindemitglieder ab 70 verschickt wird. Außerdem ist die Kirche weiterhin für einzelne Besucher täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. In der Kirche sind Texte und Musik zu hören. (AZ)

Am Palmsonntag, 5. April, besteht für die Pfarreiengemeinschaft Altomünster zwischen 9.30 und 10.30 Uhr die Möglichkeit, Palmbuschen an der Wallfahrtskirche Maria Birnbaum in Sielenbach in einem Drive-In auf dem Kirchplatz segnen zu lassen. Damit kein Verkehrschaos entsteht, bittet Pater Bonifatius vom Kloster, Interessierte9 „An der Kirchenmauer“ (beim Kusterer) von hinten auf den Kirchenplatz zu fahren und diesen über den großen Parkplatz wieder zu verlassen. Er betont: „Es darf unter keinen Umständen aus den Autos ausgestiegen werden.“ Andernfalls würde die Segnung abgebrochen. Besonders die Sielenbacher werden gebeten, nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen. Außerdem teilt die Pfarreiengemeinschaft mit, dass die Erstkommunionfeiern für den gesamten Pfarrverband auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. (AZ)

