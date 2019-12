09:56 Uhr

Patientenstopp beim Kinderarzt: Wie gut ist die ärztliche Versorgung?

Ein Affinger Arzt muss täglich Patienten abweisen. Wie ist die Lage im Großraum Augsburg? Das Modellprojekt "Gesundheitsregion plus" soll Antworten geben.

Von Carmen Jung

28 Patienten hat Dr. Raphael Sturm an diesem Vormittag „verarztet“. Das sind „relativ wenig“, sagt der Affinger Kinderarzt mittags am Telefon. Drei Kinder waren zur Vorsorgeuntersuchung da. Dafür nimmt sich der Mediziner jeweils 30 Minuten Zeit. Sturm weiß: „Es ist recht arbeitsintensiv, wenn man eine individuelle und familienbezogene Medizin machen möchte.“ Kompromisse will der Kinderarzt nicht eingehen.

Deshalb hat er sich „schweren Herzens“ vor einiger Zeit entschlossen, keine neuen Patienten mehr aufzunehmen. Gibt es zu wenig Kinderärzte? Ist die Region überhaupt ausreichen mit Medizinern versorgt?

Solche Fragen will Aichach-Friedberg zu einem großen Thema im Zuge der Gesundheitsregion Plus machen. Das Etikett trägt das Wittelsbacher Land seit Sommer – ebenso wie die Stadt und der Kreis Augsburg. Es ist eine Idee des bayerischen Gesundheitsministeriums: Als Ziel gibt Ministerin Melanie Huml an, „dass Städte und Landkreise passgenaue Lösungen für die Gesundheitsversorgung und Prävention der Bevölkerung vor Ort entwickeln können“.

Affinger Arzt muss jeden Tag Patienten abweisen

Vor diesem Hintergrund fühlt sich der Affinger Kinderarzt „als absoluten Bestandteil der Gesundheitsregion Plus“. Denn bei ihm ist der Bedarf ein großes Thema. Jeden Tag muss er neue Patienten abweisen. „Das ist wirklich ein echtes Dilemma“, sagt Sturm. Doch wenn er mehr aufnimmt, geht das zulasten seiner bisherigen Patienten. Rein statistisch gesehen gilt das Wittelsbacher Land bei Kinderärzten als überversorgt. Laut Kassenärztlicher Vereinigung Bayern (KVB) liegt der Versorgungsgrad bei 147 Prozent. Sturm kann diese Einschätzung nicht teilen: Der Kreis sei keinesfalls überversorgt mit Kinderärzten. Er schlägt einen weiteren Kinderarzt-Sitz vor, in Pöttmes zum Beispiel.

Das Wittelsbacher Land will nun mithilfe der Gesundheitsregion exakt herausfinden, was seinen Bürgern in Sachen Gesundheit auf dem Herzen liegt. Derzeit läuft eine Befragung von 4000 Menschen. Die Fragen drehen sich um den Gesundheitszustand der Bürger, aber eben auch darum, wo aus ihrer subjektiven Sicht Handlungsbedarf besteht oder ob und wo welche Ärzte fehlen.

Gesundheitsregion Plus: Das ist der Ansatz der Stadt Augsburg

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die Stadt Augsburg. Hier haben sich die Verantwortlichen für eine zwei-stufige Bedarfs- und Bestandsanalyse entschieden. Daran beteiligt werden regionale Mitspieler im Gesundheitsbereich, so Dagmar Andree, Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregion Plus Augsburg. Mit den Ergebnissen werden Gesundheitsziele erarbeitet. Wie Andree betont auch Andreas Michel von der Geschäftsstelle in Aichach, dass das neue Etikett erst im Aufbau ist. Gemeinsam aber haben alle drei Plus-Regionen, dass sie ihre Akteure im Gesundheitswesen einbeziehen, sich austauschen und Synergien nutzen wollen. Jens Reitlinger, stellvertretender Pressesprecher Augsburg-Land, hält auch gemeinsame Projekte für denkbar. Auch in seinem Landkreis ist bereits eine Analyse in Auftrag gegeben worden.

Für Kinderarzt Raphael Sturm ist die Gesundheitsregion Plus ein guter Anlass, um das Thema Versorgung aus seiner Sicht zu schildern. Sturm findet: „Einzelpraxen sind schon was Schönes.“ Er kenne alle Patienten von Anfang an, die wiederum wüssten, wer sie betreue. „Das ist natürlich schön und das macht mir Spaß“, doch dieser Anspruch hat ihn schnell an seine Grenzen gebracht, seit er sich vor über zwei Jahren in Affing selbstständig gemacht hat. Dass er Patienten abweist, sei keine Unlust. Er wolle mit Qualität weiterarbeiten, versichert der 42-jährige Vater zweier Kinder, dessen Frau ihm in der Praxis viel organisatorische Arbeit abnimmt. Doch 25 Sprechstunden pro Woche, Patienten-Anrufe mitten in der Nacht, Fortbildungen und KVB-Dienste muss er selbst stemmen. Dabei sind die Anforderungen an einen Kinderarzt ohnehin gestiegen. 20 Prozent seiner Arbeit, so schätzt Sturm, seien psychische oder psychosoziale Themen. „Mehr geht einfach nicht“, stellt der Affinger Kinderarzt fest.

So funktioniert die Gesundheitsregion Plus

Region Die Stadt Augsburg und die Landkreise Aichach-Friedberg und Augsburg-Land sind drei von 50 „Gesundheitsregionen plus“ in Bayern.

Ziele Das Gesundheitsministerium fördert Kommunen, die ein kompetentes Netzwerk regionaler Akteure aufbauen und sich um eine bessere Gesundheitsvorsorge und Gesundheit ihrer Bevölkerung bemühen. Ein weiteres Thema ist die Versorgung.

Umsetzung Stadt und Landkreise haben jeweils Geschäftsstellen eingerichtet. Als Umsetzungsgremium fungiert jeweils ein sogenanntes Gesundheitsforum mit Vertretern aus diesem Bereich. Aichach-Friedberg hat daraus zum Beispiel Arbeitsgruppen entwickelt, die sich um die Bedürfnisse der Menschen in drei Lebensphasen kümmern.

Projekte Beispiel eins: Es können beispielsweise Bewegungskurse für Senioren angeboten werden. Beispiel zwei: Die Stadt Augsburg hat den Wettbewerb „4-Sterne-Box“ zur gesundheitsförderlichen Ernährung im Grundschulalter gestartet. Beispiel drei: Eine Befragung, um den Bedarf der Bevölkerung auszuloten, wie sie im Landkreis Aichach-Friedberg stattfindet.

