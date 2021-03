vor 16 Min.

Pedelec-Fahrer wird beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt

Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen einen E-Bike-Fahrer aus dem Raum Aichach. Es kommt zum Zusammenstoß und der 52-Jährige stürzt.

Ein 52-jähriger Pedelec-Fahrer aus dem Raum Aichach ist bei einem Unfall im Landkreis Dachau verletzt worden. Der Unfall ereignete sich zwischen Schwabhausen und Dachau.

Zusammenstoß von Auto und E-Bike bei Dachau: Radler aus dem Raum Aichach wird verletzt

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Mittwoch gegen 12.45 Uhr. Der 52-Jährige war mit seinem Pedelc auf dem Fahrradweg neben der Staatsstraße 2047 in Richtung Dachau unterwegs. Zu dem Unfall kam es, als eine 45-Jährige mit ihrem Auto von der Bacherner Straße in Pullhausen in die Staatsstraße einbiegen wollte. Die Frau übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer.

Bei dem Zusammenstoß stürzte der 52-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (jca)

