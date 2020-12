vor 18 Min.

Personalnot: Pflegeheime im Landkreis Aichach-Friedberg suchen Helfer

Weil viele Pflegekräfte wegen Corona ausfallen, suchen Einrichtungen im Landkreis Aichach-Friedberg händeringend Ersatz. So können sich Freiwillige engagieren.

Von Max Kramer

Die einen sind selbst infiziert, die anderen als Kontaktpersonen in Quarantäne: Wegen der Corona-Pandemie fallen zahlreiche Mitarbeiter von Pflegeheimen im Landkreis Aichach-Friedberg aus. Die personelle Situation hat sich inzwischen so zugespitzt, dass die Einrichtungen händeringend nach Aushilfskräften suchen.

"Corona-Pflegepool": Pflegeheime in Aichach-Friedberg brauchen Personal

Das Landratsamt Aichach-Friedberg bildet deshalb einen "Corona-Pflegepool", über den Freiwillige an Pflegeeinrichtungen vermittelt werden sollen. Eine Qualifikation als Pflegefachkraft ist dazu ausdrücklich nicht erforderlich. Wie das Landratsamt mitteilt, sind insbesondere Hilfskräfte oder Menschen in pflegeähnlichen Berufen willkommen.

Auch Beschäftigte oder Selbstständige aus den Berufsgruppen der Heilmittelerbringer könnten als Aushilfskräfte in einem Pflegeheim arbeiten. Die Freiwilligen würden jeweils von Fachkräften angeleitet und könnten dort zeitlich befristet arbeiten.

Freiwillige Hilfskräfte können sich beim Landratsamt melden

Wer in den "Corona-Pflegepool" des Landratsamts aufgenommen werden möchte, wird gebeten, sich per E-Mail unter altenhilfe@lra-aic-fdb.de oder telefonisch unter 08251/92-281 zu melden. Dabei angegeben werden sollten Vorname, Name, Wohnort, Telefonnummer und Grundqualifikation. Aus allen Bewerbungen schafft das Landratsamt dann den "Corona-Pflegepool" für Pflegeheime, die Bedarf haben.

