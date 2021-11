Petersdorf

vor 19 Min.

Immobilien: In Petersdorf machen die Grundstückspreise große Sprünge

Plus Ab Ende 2022 sollen die Bauplätze am Alten Sportplatz in Alsmoos in den Verkauf gehen. In den älteren Baugebieten wird längst noch nicht überall gebaut.

Von Stefanie Brand

Vor gut zehn Jahren, im Jahr 2010, war das Gemeindegebiet von Petersdorf für Bauinteressierte wahrlich ein spottgünstiges Pflaster. Die Bodenrichtwerte beliefen sich auf 79 Euro pro Quadratmeter. Und auch im Jahr 2016 lag der Wert mit 99 Euro noch unter der 100-Euro-Grenze. Anschließend war es mit der langsamen Preissteigerung vorbei. Im Jahr 2018 kostete der Quadratmeter 137 Euro, 2020 wurden Bodenrichtwerte von 235 Euro pro Quadratmeter veröffentlicht. Doch spiegelt sich dieser Wert auch vor Ort wider? Durchaus.

