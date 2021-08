Schutz vor Starkregen: Wo gibt es in Petersdorf Ansatzpunkte?

Plus Wie können die Folgen starker Regenfälle in Petersdorf gelindert werden? Das Amt für Ländliche Entwicklung hält schon kleine Schritte für wirksam.

Wo in der Gemeinde Petersdorf könnten Schutzmaßnahmen getestet werden, um die Folgen von Starkregenereignissen abzuschwächen? Zahlreiche Akteure des Petersdorfer Gemeinderats haben sich am Montag bereit erklärt, sich mit Rathauschef Dietrich Binder geeignete Stellen im Ort anzusehen: Robert Langenegger, Stephan End, Angela Eichhorn, Willi Niedermeier, Simon Plöckl, Werner Brune und Andreas Lamminger erklärten dazu ihre Bereitschaft. Zuvor hatte Bernhard Bacherle vom Amt für Ländliche Entwicklung das Projekt „boden:ständig“ vorgestellt, das dabei helfen könnte.