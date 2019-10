vor 51 Min.

Pflege in all ihren Facetten

Seniorenberatung stellt ihr Angebot bei der Senioren-Union in Aichach vor. Was es alles beinhaltet

Wenn ein Familienmitglied pflegebedürftig wird, können sich Angehörige an die Seniorenberatung des Landratsamtes wenden. Dort erhalten sie eine umfassende Beratung zur pflegerischen Versorgung, sozialrechtlichen Fragen sowie Informationen zu regionalen Versorgungsstrukturen der Altenhilfe. Beim Treffen des Aichacher Ortsverbandes der Senioren-Union stellte Johanna Möst von der Altenhilfe im Landratsamt die Fachstelle für pflegende Angehörige vor.

Über zwei Drittel der gut 2,6 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden laut Möst von Angehörigen zu Hause betreut, meist von Frauen. Dieser Personenkreis wendet sich an die Fachstelle, wenn er eine Pflegeberatung in Anspruch nehmen will. Pflegebedürftigkeit tritt oftmals durch ein akutes Ereignis ein. Ein Sturz kann bei einer älteren Person bereits Hilfebedarf im Alltag auslösen.

Wie soll nun die Versorgung aussehen, um weiterhin in der eigenen Wohnung leben zu können? Jeder Einzelfall, berichtet Johanna Möst, sei sehr individuell und unterschiedlich zu betrachten. Eine körperliche Beeinträchtigung habe andere Schwerpunkte als jemand mit dem Krankheitsbild Demenz. Ist ein Hilfebedarf nur vorübergehend, würden Informationen zur Rehabilitation und Übergangspflege erörtert. Bei einer dauerhaften Pflegebedürftigkeit sind Fragen zu klären hinsichtlich der Hilfsmittel, der ambulanten Versorgung durch Pflegedienste, Tagespflege und Kurzzeitpflege oder welche Unterstützung durch die Familie möglich ist. Besonderen Wert lege die Fachstelle auf neutrale Information zu allen Angeboten im Bereich der Altenhilfe. Welche Versorgungsstruktur letztendlich gewählt wird, liege immer in der Entscheidung der betroffenen Familie.

Ergänzend gibt es in verschiedenen Wohnorten regionale Angebote durch bürgerschaftliches Engagement. Ehrenamtliche Helfer unterstützen hilfsbedürftige Senioren und bieten unterschiedliche Dienste an, wie zum Beispiel den Besuchsdienst für zu Hause oder Fahrdienste, um noch eigenständig den Einkauf erledigen zu können. Neben der praktischen Unterstützung des Pflegebedürftigen hilft die Fachstelle auch bei der Klärung von sozialrechtlichen Fragen und der Finanzierung der Pflege. In Gesprächen würden die verschiedenen Kostenträger und Leistungen erörtert. Da die Pflegeversicherung sehr differenziert und individuell nach den Versorgungsmodellen ausgerichtet ist, seien die Beraterinnen der Fachstelle zugleich Lotse durch das Sozialversicherungsrecht.

Die Zuständigkeiten bei der Seniorenberatung im Landkreis: In Aichach ist im Landratsamt Claudia Götzelmann für die nördliche Region tätig. Die mittlere Region wird im Friedberger Büro im Kreisjugendheim von Johanna Möst betreut. Im Gesundheitszentrum in Mering ist das Büro von Ina Albes für den südlichen Landkreis. (AN)

Die Fachstelle für pflegende Angehörige ist immer vormittags von 8 bis 12 Uhr unter der zentralen Telefonnummer 08251/872233 zu erreichen.

