Am Marktplatz in Pöttmes soll ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen

Plus Ein großes Wohn- und Geschäftshaus ist auf dem Pöttmeser Marktplatz - direkt gegenüber des Rathauses - geplant. Im Bauausschuss war das Projekt nun erneut Thema.

Am Pöttmeser Marktplatz soll ein großes Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Dafür soll der Getreidestadel gegenüber des Rathauses umgebaut werden. Das Projekt beschäftigte nun ein weiteres Mal den Pöttmeser Bauausschuss.