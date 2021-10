An Schule geparktes Auto wird mutwillig zerkratzt

Eine bislang unbekannte Person beschädigt in Pöttmes am Freitag ein geparktes Auto. Die rechte Fahrzeugseite wird zerkratzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Mutwillig beschädigt wurde laut Polizei ein Auto am Freitag in Pöttmes. Das Auto war am Freitag in der Zeit von 7 bis 13 Uhr an der Mittelschule in Pöttmes abgestellt. Es wurde durch den Täter oder die Täterin an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt.

Schaden von rund 500 Euro

An dem Auto entstand dadurch ein Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Polizei in Aichach bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (bac)

