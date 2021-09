Pöttmes

vor 10 Min.

Badeunfall im Kroatienurlaub: Rettungssanitäter aus Pöttmes helfen

Plus Im Urlaub in Kroatien waren zwei Mitglieder der Rotkreuz-Bereitschaft Pöttmes plötzlich als Helfer gefragt. Ein Badegast musste am Strand reanimiert werden.

Von Nicole Simüller

Seit vielen Jahren fährt eine Familie aus Pöttmes in den Urlaub nach Kroatien. Als sie vor zwei Wochen wieder dort war, trieb plötzlich ein anderer Urlauber leblos im Wasser. Die Familie aus Pöttmes half sofort – denn Vater und Sohn sind ausgebildete Rettungssanitäter bei der Pöttmeser Bereitschaft des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK).

