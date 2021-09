Feuerwehr Pöttmes hat weniger Einsätze und Termine im Corona-Jahr

Plus Obwohl das Vereinsleben auch bei der Pöttmeser Feuerwehr zum Erliegen kam, gibt es neue Mitglieder. Ein Einsatz war besonders anspruchsvoll.

Auf ein zwar ruhigeres aber keinesfalls tatenloses 2020 blickte die Freiwillige Feuerwehr Pöttmes in ihrer 144. Generalversammlung zurück. Coronabedingt gab es weniger Veranstaltungen. Aber auch die Zahl der Einsätze reduzierte sich.