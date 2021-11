Johann Schmuttermeier ist jetzt Altbürgermeister von Pöttmes

Plus Nun ist der Ehrentitel offiziell: Johann Schmuttermeier darf sich Altbürgermeister von Pöttmes nennen. Nun bekam er die Urkunde im Rathaus überreicht.

Johann Schmuttermeier darf sich Altbürgermeister von Pöttmes nennen. Einen entsprechenden Beschluss hatte der Marktgemeinderat bereits im Juni vergangenen Jahres gefasst. Doch die Corona-Pandemie verhinderte eine baldige Ehrung im Gremium. Am Donnerstagabend nun überreichte Rathauschef Mirko Ketz ( CSU) Schmuttermeier (CWG) im Sitzungssaal des Rathauses die offizielle Urkunde.