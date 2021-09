Mehr LED auf Pöttmes' Straßen und neuer Ortssprecher für Ebenried

Plus Pöttmes will einen großen Teil seiner Straßenbeleuchtung auf LED umstellen. Im Gemeinderat ging es auch um die Verpflichtung des Ebenrieder Ortssprechers.

25 Luftreiniger hat der Markt Pöttmes für seine Schule, die Kitas und den Kinderhort beschafft. 54.000 Euro brutto gab die Gemeinde für die Geräte aus. In der Sitzung waren einige Exemplare zur Ansicht aufgebaut.