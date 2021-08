Pöttmes

Mona Neubaur zog es von Pöttmes an die Politik-Spitze in NRW

Plus Mona Neubaur ist in Pöttmes aufgewachsen und schon seit sechs Jahren Landeschefin der Grünen in Nordrhein-Westfalen. Mit ihrer Heimat fühlt sie sich weiter verbunden.

Von Katja Neitemeier

An diesem Tag scheint die Sonne in Düsseldorf. Mona Neubaur sitzt vor der Geschäftsstelle der Grünen, den Laptop vor sich. Bereits seit sechs Jahren ist sie die Landesvorsitzende der Partei in Nordrhein-Westfalen - dem größten Bundesland in Deutschland und dem mitgliederstärksten Landesverband ihrer Partei. Dabei wollte sie nach Kindheit und Jugendzeit in Pöttmes nach ihrem Abitur eigentlich etwas ganz anderes machen.

