Nein zu Kiesabbau im Ebenrieder Forst aus Sorge um Grundwasser

Plus Pöttmes lehnt den geplanten Abbau von Kies und Sand im Ebenrieder Forst mit großer Mehrheit ab. Das letzte Wort hat aber das Landratsamt.

Von Johann Eibl

Die Marktgemeinde Pöttmes lehnt den geplanten Abbau von Sand und Kies im Ebenrieder Forst weiter ab. In der Sitzung des Marktgemeinderats sprachen sich am Donnerstag alle drei Fraktionen gegen dieses Vorhaben aus. Entsprechend deutlich fiel dann auch das Ergebnis der Abstimmung aus. Lediglich Hans Steiger und Wolfgang Baierl votierten gegen das Nein der Kommune, das nun dem Landratsamt in Aichach übermittelt wird.

