Unfall bei Osterzhausen: Autofahrer übersieht Abzweigung

Ein 53-Jähriger ist mit seinem Wagen in Richtung Osterzhausen unterwegs. Er übersieht, dass die Straße endet, und landet in einem Acker. Er bleibt unverletzt.

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch im Pöttmeser Ortsteil Osterzhausen gekommen. Ein ortsunkundiger 53-Jähriger war gegen 19.20 Uhr mit seinem Wagen auf der Kreisstraße AIC 31 von Neukirchen ( Thierhaupten, Landkreis Augsburg) kommend in Richtung Osterzhausen unterwegs. Wie die Polizei berichtet, übersah er an der Einmündung zur Staatsstraße 2047, dass die AIC 31 endete. Um nach Osterzhausen zu gelangen, hätte er auf die Staatsstraße 2047 abbiegen müssen.

53-Jähriger nach Unfall bei Osterzhausen unverletzt

Laut Angaben der Polizei fuhr der 53-Jährige jedoch ungebremst und mit hoher Geschwindigkeit weiter geradeaus in den angrenzenden Acker. Dort blieb sein totalbeschädigter Ford auf dem Dach liegen. Der 53-Jährige konnte sich unverletzt aus seinem Auto befreien. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (kneit)