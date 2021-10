Pöttmes

vor 48 Min.

Pöttmes bringt trotz Einwänden das Baugebiet in Wiesenbach auf den Weg

Plus Der Pöttmeser Marktentwicklungsausschuss fasste einstimmig den Satzungsbeschluss für das neue Baugebiet im Ortsteil Wiesenbach. Mehrere Behörden hatten Bedenken geäußert.

Von Nicole Simüller

Einstimmig fasste der Pöttmeser Marktentwicklungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung den Satzungsbeschluss für das neue Baugebiet in Wiesenbach. Voraussichtlich zwölf Bauplätze sollen an der Echsheimer Straße am Nordrand des Pöttmeser Ortsteils nach dem Stand vom Frühjahr auf einer Baufläche von circa 8300 Quadratmetern entstehen. Mehrere Behörden hatten Einwände gegen das Baugebiet geäußert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen