Pöttmes

18:00 Uhr

Radweg und Kreisstraße AIC28: Verhärtete Fronten im Gemeinderat

Die Kreisstraße AIC28 zwischen Reicherstein und Wiesenbach soll nach dem Willen des Landkreises zur Gemeindestraße abgestuft werden. Im Gegenzug will der Landkreis mit dem Markt Pöttmes einen Geh- und Radweg an der AIC 28 bauen. Das Bild zeigt die Teilstrecke Echsheim-Wiesenbach - im Hintergrund ist Wiesenbach zu sehen.

Plus Wie kann von Wiesenbach bis Reicherstein schnellstmöglich ein Radweg gebaut werden? Der Gemeinderat Pöttmes ist uneins. Zumal es auch um die Zukunft der Kreisstraße geht.

Von Nicole Simüller

So schnell wie möglich soll der Geh- und Radweg zwischen den Pöttmeser Ortsteilen Wiesenbach und Reicherstein kommen. Darin ist sich der gesamte Marktgemeinderat einig. Doch darüber, wie das vonstatten gehen soll, gingen die Meinungen am Donnerstagabend weit auseinander. Vor allem angesichts des Bestrebens des Landkreises, die Kreisstraße AIC28, an der der Radweg verlaufen soll, zur Gemeindestraße abzustufen. Damit müsste die Gemeinde künftig für Straßenunterhalt, Sanierungen oder einen eventuellen Ausbau aufkommen. Viele Ratsmitglieder sahen angesichts des teils desolaten Zustandes der Straße gewaltige Kosten auf die Gemeinde zukommen. Nach einer sehr kontroversen Debatte setzten sich zwei der drei Fraktionen durch.

