Lesung mit Haralampi G. Oroschakoff im Schorner Schlossgarten

Plus Lange hatte die kulturelle Enthaltsamkeit gedauert. Nun fand im Schorner Schlossgarten erstmals wieder eine musikalische Lesung statt. Zu Gast: Haralampi G. Oroschakoff.

Nach langer kultureller Enthaltsamkeit hatte die Pöttmeser Kulturreferentin Ludwiga Baronin Herman wieder einmal zu einer besonderen musikalischen Lesung in den Schorner Schlossgarten eingeladen. Bei sommerlichen Temperaturen lauschten rund 60 Besucher vor der romantischen Schlosskulisse im Schatten der großen Ahornbäume den Erzählungen von Haralampi G. Oroschakoff, einem viel beachteten Künstler und Publizisten, sowie den konzertanten Klängen des professionellen Augsburger Klassik-Ensembles St. Thomas.