17:27 Uhr

Wiedereröffnung der Diskothek Moospark in Pöttmes verzögert sich

Feiern, tanzen: Das ist in Bayern im Oktober wieder erlaubt. Die Diskothek Moospark in Pöttmes wartet aber noch mit der Wiedereröffnung.

Plus Clubs und Diskotheken dürfen ab Oktober wieder öffnen, auch der Moospark in Pöttmes. Die Betreiberin will sich aber noch auf keinen Termin für die Wiedereröffnung festlegen.

Von Claudia Stegmann

Seit August ist bekannt, dass die Clubs und Diskotheken im Oktober wieder öffnen dürfen. Doch erst am Donnerstag verkündete die bayerische Staatskanzlei, unter welchen Hygieneauflagen die langersehnte Öffnung möglich ist.

