vor 2 Min.

Pöttmes sucht Wahlhelfer

Bürger sind gefragt

Der Markt Pöttmes sucht dringend Helfer für die Kommunalwahl 2020. Zwar werden die Verwaltungsmitarbeiter verpflichtet, auch die Gemeinderäte helfen mit. Das reiche aber nicht aus, appellierte Geschäftsstellenleiter Stefan Hummel an die Bevölkerung, sich als Wahlhelfer zu melden: „Die Demokratie basiert auf ehrenamtlichen Wahlhelfern.“ Gemeinderäte dürften zudem keine leitende Funktion in den Wahllokalen übernehmen. Auch deshalb würden weitere Bürger gebraucht. Die Gemeinde rechnet damit, dass über die Hälfte aller Wähler per Briefwahl abstimmt. Daher will sie die Zahl ihrer Briefwahlbezirke von drei auf fünf oder sechs erhöhen – auch um die Arbeitsbelastung zu verringern. Die Wahllokale in den Ortsteilen bleibt unverändert. Verwaltungsmitarbeiterin Brigitte Schleger wurde zur Wahlleiterin berufen, Geschäftsstellenleiter Stefan Hummel ist ihr Stellvertreter. (nsi)

Themen folgen