08.12.2018

Pöttmeserin trifft Popsänger Mark Forster

Katja Rupprecht aus Pöttmes hat den deutschen Pop-Sänger Mark Forster getroffen. Eingefädelt hatte das Treffen Rupprechts Freund Markus. Er hatte sie unter einem Vorwand ins Funkhaus des Radiosenders Antenne Bayern in Ismaning bei München gelockt. Dort bekam die 27-Jährige laut einer Mitteilung zunächst eine Videobotschaft ihres Idols zu sehen, das ihr eine frohe Adventszeit wünschte. Plötzlich meldete sich Forster am Telefon und fragte nach ihrem Weihnachtswunsch. Als sie sich ein Konzert von ihm wünschte, betrat er den Raum. Er lud Rupprecht und ihren Freund zu seinem Konzert in München ein, ehe er in ihrem Beisein eine Unplugged-Version seines Hits „Einmal“ im Studio des Senders aufnahm. (AN)

