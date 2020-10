vor 17 Min.

Polizei: Unbekannte brechen in Hühnerstall ein

Die Dachauer Polizei meldet einen ungewöhnlichen Einbruch. Unbekannte dringen in einen größeren Hühnerstall ein. Aber es fehlen weder Eier noch Hühner.

Einen Einbruch in einen Hühnerstall in Sulzemoos (Landkreis Dachau) meldet die Dachauer Polizei. In der Nacht auf Donnerstag haben bislang Unbekannte die Zugangstür zu einem größeren Hühnerstall an der Kirchstraße aufgehebelt und sind so ins Innere gelangt.

Haben sich die Einbrecher im Objekt geirrt?

Laut dem Eigentümer wurden aber weder Eier noch Federvieh gestohlen. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass die Täter eventuell gestört wurden oder sich im Objekt geirrt hatten.

Der Schaden an der Tür beläuft sich auf rund 100 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (bac)

