Polizei rettet in Inchenhofen Hund aus Pool

Ein streunender Hund in Inchenhofen rief am Freitag die Polizei auf den Plan.

Wegen eines streunenden Hundes mussten am Freitag Polizeibeamte nach Inchenhofen eilen. Er war auf die Plane eines Pools geraten. Plötzlich sackte die Plane ab.

Zu einer Tierrettung in Inchenhofen musste am frühen Freitagmorgen um 3.30 Uhr die Aichacher Polizei ausrücken. Ein streunender Hund, ein Terrier-Mix, hatte in der Nacht „unberechtigt“ das Grundstück eines 59-jährigen Mannes betreten und war dort auf den mit einer Plane abgespannten Pool geraten. Durch sein Gewicht sackte das Tier mitsamt der Plane mittig im Pool ab.

Dem Hund gelang es laut Polizei nicht mehr, sich selbst aus der misslichen Lage zu befreien. Der 59-jährige Grundstückseigentümer rief die Polizei zu Hilfe. Zwei Beamten gelang es schließlich, den Hund zu retten. Vermutlich aus Dankbarkeit wich der Terrier den Beamten nun nicht mehr von der Seite und folgte ihnen bereitwillig zunächst zum Streifenfahrzeug und anschließend zur Polizeiinspektion in Aichach.

Der Terrier-Mix hat braunes Fell und ist etwa 40 Zentimeter hoch. Er wurde am frühen Morgen von der Attis-Tierhilfe abgeholt und wartet dort auf seinen rechtmäßigen Besitzer, Telefon 08251/8196814. (bac)