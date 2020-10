vor 13 Min.

Polizei sucht Vermissten in Aichach mit Hubschrauber

In der Nacht zum Mittwoch wird in Aichach ein 70-jähriger Mann vermisst, der an Gedächtnisverlust leidet. Die Suche ist zunächst erfolglos. Jetzt gibt es eine gute Nachricht.

Von Carmen Jung

Ein 70-jähriger Mann hat die Polizei in Aichach in der Nacht zum Mittwoch in Atem gehalten. Der Mann war gegen 20 Uhr vermisst gemeldet worden. Das Problem: Er leidet an Gedächtnisverlust, ist desorientiert und spricht nur Russisch, teilte die Polizei mit.

Polizeihunde und Hubschrauber suchen nach dem Vermissten in Aichach

Das Polizeipräsidium leitete umfangreiche Suchmaßnahmen ein und verstärkte die Kapazitäten der Aichacher Inspektion. Zwei Personensuchhunde waren im Einsatz, ebenso wie ein Polizeihubschrauber. Er kreiste gegen 23 Uhr mindestens eine halbe Stunde lang über Aichach.

Am Morgen hatte der Aichacher Polizeisprecher Peter Löffler eine gute Nachricht. Gegen 8.45 Uhr teilte er mit: "Wir haben den Vermissten am Bahnhof gefunden." Über seinen Zustand gibt es noch keine näheren Angaben.

