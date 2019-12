12:41 Uhr

Polizeibericht: Unbekannte stecken Silofolien in Brand

Die Freiwillige Feuerwehr Kühbach musste in der Nacht auf Montag ausrücken. Grund waren fünf Silofolien, die von Unbekannten in brand gesteckt wurden.

Einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren Kühbach und Gachenbach lösten laut Polizei Montagnacht unbekannte Täter aus. Sie steckten zwischen Mitternacht und 0.30 Uhr in einem Feld neben der Kreisstraße AIC 7, zwischen der Brunnenstraße in Kühbach und der B300, fünf dort gelagerte Silofolien mutwillig in Brand.

Silofolien in Brand: 500 Euro Schaden

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (AN)

