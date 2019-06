vor 24 Min.

Raiba Rehling ist auf Wachstumskurs

Die Bilanzsumme der Genossenschaft steigt 2018 um zwölf Prozent auf rund 280 Millionen Euro. Hohe Nachfrage für langjährige Kredite sorgt für Steigerung um 13 Prozent. Auch Warengeschäft ist Wachstumstreiber

Von Josef Abt

Die Raiffeisenbank Rehling wächst und steht gut da. Rund 230 Genossenschaftsmitglieder waren bei der Generalversammlung in der TSV-Sporthalle in Oberach. Dort wurden ihnen die Geschäftszahlen aus dem Jahr 2018 präsentiert. Die Versammlung brachte auch eine personelle Veränderung im Aufsichtsrat. Der turnusgemäß ausscheidende Karl Katzenschwanz wurde einstimmig wieder in sein Amt gewählt. Philipp Hörmann stellte sich dagegen nicht mehr zur Wiederwahl. Er begründete das mit zeitlichen Gründen und wachsenden Aufgaben im familieneigenen Busunternehmen. Für ihn wurde Georg Leinfelder aus dem Rehlinger Ortsteil Oberach gewählt. Der 42-Jährige ist Inhaber einer Maschinenbaufirma mit neun Mitarbeitern, die sich auf das Laserschneiden von Metallen spezialisiert hat.

Vorstand Georg Gschoßmann zeigte sich trotz Zinsdelle zufrieden: Es bestehe Nachfrage nach Kreditfinanzierungen mit langer Zinsbindung (bis 30 Jahre) und dies trotz hoher Immobilienpreise. Mit den vorgelegten Zahlen habe die Raiffeisenbank Rehling bei der Ratingnote mit A++ wieder die Bestnote vom Verband erhalten. Steigerungsraten gab es in fast allen Bereichen). Enorm nach oben um 12 Prozent ging die Bilanzsumme auf nunmehr 278,7 Millionen Euro. Um 13,3 Prozent stieg das Kreditvolumen auf 218,4 Millionen Euro, hier profitierte die Bank auch von der hohen Investitionstätigkeit in der Region. Die Bank zahlte über 320 000 Euro Gewerbesteuer in Rehling und Hollenbach. Dazu kommen 390000 Euro an Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer. Von hoher Bedeutung für die Bankenbewertung ist die Eigenkapitalausstattung. Dies ist Voraussetzung für Kreditvergaben und sichert die Einleger bei unvorhergesehenen Krisen. Dieses Eigenkapital beträgt 29,3 Millionen Euro, im Verhältnis zur Bilanzsumme ergibt dies eine Quote von 10,51 Prozent. Der Durchschnitt der Genossenschaftsbanken liegt bei 9,83 Prozent. Die Dividende auf die Geschäftsanteile bleibt unverändert bei fünf Prozent. Das bedeutet für jeden Genossen bei maximal sieben Geschäftsanteilen 35 Euro plus die Einladung zum Essen bei der Generalversammlung.

Georg Gschoßmann ging auch ausführlich auf das Warengeschäft des gemeinsam mit der Raiba Aindling betriebenen Raiffeisen-Agrar-Zentrum Lech-Paar ein (wir berichteten). Dieses stellt nach seinen Worten ein wichtiges Geschäftsfeld der Bank dar: „Es gehört als Geschäftsfeld zu den Ursprüngen unserer Bank und zeigt die Verbundenheit mit der Landwirtschaft und dafür schlägt unser Herz auch weiter.“ Neben dem allgemeinen Warengeschäft sei auch die Versorgung mit Heizöl ein wichtiger Geschäftszweig. Zusammen mit dem neuen Lagerhaus in Motzenhofen sowie in Rehling und Aindling wurde ein Gesamtumsatz von 19,4 Millionen Euro erreicht, ein Plus von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Gschoßmann präsentierte Bilder der erst vor wenigen Wochen mit 30 Teilnehmern durchgeführte Gruppenreise nach Sizilien. Das Ziel für 2020 ist auch schon in Planung, vom 12. bis 26. Juni soll die Flugreise nach Peru, in das Land mit seinen vielen Inka- Stätten gehen. Details dazu mit Infoabend folgen.

Aus dem Gemeindebereich Rehling und Hollenbach haben auch wieder viele Vereine profitiert, die mit Spenden aus dem Topf des Gewinnsparens bedacht wurden. Die Spenden in Rehling (gesamt rund 8000 Euro) gingen an TSV Rehling (1500 Euro), Feuerwehr (1000 Euro), Schützenverein (1000 Euro), Musikverein (500 Euro), Bürgerhilfe (1000 Euro), Pfarrkirche (1000) Euro, Familiengottesdienstteam (352 Euro), Grundschule (300 Euro), Kindergarten (300 Euro), Kita Arche Noah (250 Euro), Bücherei (400 Euro), Landjugend (600 Euro). Nach Hollenbach gingen Spenden in Höhe von ebenfalls 8000 Euro: FC Igenhausen (1000 Euro), TSV Hollenbach (2500 Euro), Feuerwehr (Hollenbach 500 Euro), Feuerwehr Schönbach (797 Euro), Feuerwehr Mainbach (804 Euro), Feuerwehr Igenhausen (500 Euro), Feuerwehr Motzenhofen (500 Euro), Musikverein Hollenbach-Inchenhofen (500 Euro), Schützenverein Schönbach (400 Euro), Krieger- und Soldatenverein Hollenbach (500 Euro), Kindergarten (250 Euro), Pfarrkirche Hollenbach (Hüpfburg Pfarrfest, 297 Euro).

Vorstand Christian Baumeister berichtete in der Versammlung über eine räumliche Veränderung in Rehling. Ein Nebengebäude der Bank wurde renoviert und zwischenzeitlich auch schon bezogen. Das Obergeschoss wurde belegt mit internen Abteilungen und im Erdgeschoß befindet sich nun die Allianz-Agentur. (Foto: Josef Abt)

