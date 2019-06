vor 36 Min.

Reaktionen aus Aichach auf Nahles-Rücktritt

Andrea Nahles tritt von ihren Ämtern zurück. Wie reagieren Aichacher Genossen auf den Schritt der SPD-Vorsitzenden?

Habermann ist von Nahles-Rücktritt nicht sonderlich überrascht

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann war davon nicht unbedingt überrascht. Als SPD-Mitglied hatte er die Info kurz vor 10 Uhr aus erster Hand erhalten. Habermann wusste zuvor schon, dass es in der Bundes-SPD „ziemlich zur Sache gegangen ist“. Es sei ein bisschen wie beim Fußball, wenn die Erfolge ausblieben, müsse jemand die Verantwortung übernehmen. Zwar hat Nahles im Willi-Brandt-Haus in Berlin nach Habermanns Informationen einiges vorangebracht. Sie sei aber nie eine Sympathieträgerin gewesen. Das SPD-Urgestein betonte allerdings im Gespräch mit unserer Zeitung: „Es liegt sicher nicht nur an einer Person.“ Als problematisch für die SPD beurteilt der Aichacher Bürgermeister die Große Koalition, für die er sich auch selbst ausgesprochen hatte. „Vielleicht war’s ein Fehler“, überlegte er gestern. Doch andererseits müsse man eben auch Verantwortung übernehmen. Sinn macht es aus Sicht von Habermann, Fraktionsführung im Bundestag Parteivorsitz zu trennen. Unter dem Strich ist er aber überzeugt, die Partei sei so alt, sie werde auch dieses Problem überleben.

Kolb-Djoka muss nach Nahles-Rücktritt "tief durchatmen"

Kristina Kolb-Djoka, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen in Aichach, musste gestern „tief durchatmen“. Die Aichacher SPD-Stadträtin kann Nahles verstehen. Sie ist sich aber nicht sicher, ob sie die richtige Person in dieser Doppelfunktion war. Kolb-Djoka hat aber auch das Gefühl, dass ihre Partei auf Bundesebene derzeit überhaupt nichts richtig machen kann – unabhängig von den handelnden Personen. Die Partei müsse sich wieder einmal neu aufstellen und sie glaubt, dass sich die SPD nur in der Opposition wieder regenerieren kann. Der Zeitpunkt für einen Ausstieg aus der Großen Koalition sei aber derzeit sehr ungünstig. (jca, cli)

