06.08.2019

Realschüler sammeln erfolgreich für Vogelschutz

Mit dem besten Ergebnis unter Bayerns Schulen hat die Wittelsbacher Realschule die Naturschutz-Sammlung für den Landesbund für Vogelschutz (LBV) abgeschlossen. Die Aichacher Realschule sammelt seit mehr als 25 Jahren Geld für den gemeinnützigen, anerkannten Naturschutzverband.

Die Fachschaft Biologie mit Ute Maiterth und ihre Kolleginnen Susanne Hiemer und Simone Julier führten die Sammelaktion, die von der bereits pensionierten Kollegin Evelyn Kretscher initiiert wurde, im März besonders erfolgreich durch, was erst jetzt offiziell bekannt wurde. Das Ergebnis von 7574 Euro aus den Sammlungen der 5. und 6. Klassen war um das Doppelte angewachsen und stellte das beste Ergebnis in Schwaben, aber auch unter allen Schulen Bayerns dar, wie die Fachschaft nun von Stefan Höpfel, dem LBV-Kreisvorsitzenden, erfuhr. Erfolgreichste Sammelpaare waren Alina Guyot und Jessica Federlin (Klasse 5d) sowie Selina Karrer und Lea Schreier (Klasse 6d) mit jeweils über 400 Euro, darunter Einzelspenden mit 50 Euro. Als Dankeschön überreichte Stefan Höpfel Gutscheine des Landesbunds für Vogelschutz für Schulprojekte an den Schulleiter Hans Friedrich Stock und alle Klassenbesten. (AN)

