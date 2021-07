Abwasser: Auf Rehling kommen Ausgaben zu

Plus Im Gemeinderat gibt ein Ingenieurbüro einen Überblick über den Zustand der Abwasserbeseitigung. Bei den Hauspumpstationen besteht Handlungsbedarf.

Neben dem Hochwasser nach den Starkregenereignissen der jüngsten Zeit ging es im Rehlinger Gemeinderat um das Thema Abwasser, das den Gemeinden ebenso viel Kopfzerbrechen und vor allem immense Kosten bereiten kann. Zur aktuellen Situation der Entwässerungsanlage im Gemeindebereich gab Michaela Meyer vom Ingenieurbüro Sweco dem Gemeinderat einen Sachstandbericht.