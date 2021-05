Rehling

Anlieferer von Bauschutt zahlen in Rehling künftig deutlich mehr

Plus Die Gebühren in der gemeindlichen Bauschuttdeponie in Rehling steigen. Anlieferer von Bauschutt zahlen bald deutlich mehr. Welche Gebühren in Zukunft gelten.

Die Gebühren für das Einbringen von Bauschutt, Erdaushub und Gartenabfällen in der gemeindlichen Bauschuttdeponie in Rehling steigen. Darum ging es in der Sitzung des Gemeinderates im nicht öffentlichen Teil. Zudem gibt es eine personelle Veränderung beim Deponiewärter.