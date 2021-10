Rehling

17:30 Uhr

Aus für Kirchenchor: "Musikalische Ehe" in Rehling hält 30 Jahre lang

22 Männer und Frauen gehörten dem Rehlinger Kirchenchor an, der im Rahmen des Gottesdienstes verabschiedet wurde: Vorne mit im Bild Pater Thomas, rechts davon Monika Sturm mit 65 Jahren Mitgliedschaft und Maria Mertl mit 62 Jahren, daneben Chorleiterin Claudia Sperling. Josef Baur fehlt auf dem Bild.

Plus Der Kirchenchor in Rehling löst sich nach drei Jahrzehnten auf. Die Pandemie ist einer der Gründe dafür. So läuft das letzte Konzert ab. Die Wehmut ist groß.

Von Josef Abt

Erntedank ist normalerweise ein schönes Fest. In Rehling lag am Sonntag Wehmut über dem Gottesdienst, denn an dem kirchlichen Festtag ging auch die Ära des Kirchenchores der Pfarrei Rehling offiziell zu Ende. Die Mitglieder wurden für ihr jahrelanges Engagement geehrt und offiziell verabschiedet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

