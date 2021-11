Rehling

In Rehling hat sich viel getan - trotz der Corona-Pandemie

Die Pflasterarbeiter in der Hambergstraße (Vordergrund) haben begonnen. Bei dem Projekt hatte es witterungs- und coronabedingt doch einige Verzögerungen gegeben. Nächsten Mittwoch soll die Straße asphaltiert werden. An der Rundung im Hintergrund schließt sich das neue Baugebiet Am Brunnen an, wo 42 Häuser entstehen sollen. Rund 80 Prozent der Plätze sind notariell bereits beurkundet.

Plus Aidelsburger zieht eine positive Bilanz in seiner ersten Bürgerversammlung. Der Kindergarten ist fertig, das neue Baugebiet fast. Was noch geplant ist.

Von Josef Abt

Eine doppelte Premiere gab es bei der Bürgerversammlung am Mittwoch in Rehling. Erstmals fand die Veranstaltung im Mehrzweckraum des neuen Kindergartens statt. Und für Bürgermeister Christoph Aidelsburger war es nach seiner Wahl im vergangenen Jahr die erste Gelegenheit, in diesem Rahmen Bilanz zu ziehen. Sein Tenor war rundum positiv.

