Neue Zuschussregelung für Führerscheinanwärter bei Rehlinger Feuerwehr

Plus Mit mehreren Themen der Feuerwehr befasste sich der Rehlinger Gemeinderat. Dabei ging es um eine Personalie, die Fahrzeuge und das Feuerwehrgerätehaus.

Wie soll die Gemeinde Rehling die Zuschüsse für Führerscheinanwärter bei der örtlichen Feuerwehr handhaben? Dieses und weitere Feuerwehrthemen beschäftigten den Rehlinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.