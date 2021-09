Rehling

Rehlinger Gemeindebücherei präsentiert sich in neuen Räumen

In einem lichtdurchfluteten Raum im nördlichen Anbau des neuen Kindergartens ist die neue Rehlinger Gemeindebücherei untergebracht. Beim Tag der offenen Türe herrschte großer Andrang von Nutzerinnen und Nutzern sowie interessiertem Publikum. Eine weitere Gelegenheit, sich ein Bild von der Einrichtung zu machen, bietet sich am kommenden Sonntag, wenn auch der neue Kindergarten besichtigt werden kann.

Plus Mit einem Tag der offenen Tür präsentierte sich die Rehlinger Gemeindebücherei in ihren neuen Räumen im neuen Kindergarten. Der Andrang und das positive Echo waren groß.

Von Josef Abt

25 Jahre ist die Gründung der Rehlinger Gemeindebücherei her. Am Sonntag präsentierte sie sich in ihren neuen Räumen im neuen Kindergarten mit einem Tag der offenen Tür. Den ganzen Tag über herrschte reger Andrang - nicht nur von Kindern und Erwachsenen auf der Suche nach Lesestoff. Sondern auch von Interessierten, die die Räume inspizieren und sich einen Eindruck vom Angebot der Bücherei verschaffen wollten.

