Rekordbilanz: Raiffeisenbank Rehling übertrifft 300-Millionen-Euro-Grenze

Das Raiffeisen-Lagerhaus in Motzenhofen von Südosten gesehen. Kaum ist diese Anlage mit vier Großsilos erweitert, ist sie fast schon wieder zu klein. Bei der Ernte in diesem Jahr mussten kurzfristig wieder größere Mengen Getreide in der Lagerhalle zwischengelagert werden. Mit ein Grund dafür war auch der enorm hohe Anbau an Dinkel, der aufgrund seines niedrigen Schüttgewichtes ein großes Volumen benötigt.

Foto: Josef Abt