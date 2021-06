Rehling-St. Stephan

Taglilienfeld bei Rehling-St. Stephan steht bald in voller Blüte

Plus Das Taglilienfeld beim Rehlinger Ortsteil St. Stephan hat zu blühen begonnen. Doch nicht nur die Taglilien in dem Naturschutzgebiet sind sehenswert.

Von Josef Abt

Unter dem für die Jahreszeit kühlen, ja fast nasskalten Wetter hat heuer die ganze Natur gelitten. Ein paar Wochen später als sonst blühen deshalb auch die Taglilien im bekannten Taglilienfeld im Rehlinger Ortsteil Sankt Stephan. Es liegt südlich der Gärtnerei Hessing und zählt als sehenswertes Naturschutzgebiet. Die Blüte auf der großen Wiese fällt zwar (noch) nicht so üppig aus wie in manchen Jahren zuvor. Doch dafür blühen in den nördlichen Bereichen, wo in den vergangenen Jahren einiges an Käferholz gerodet worden war, immer mehr der herrlichen gelb leuchtenden Taglilien.