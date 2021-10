Rehling

vor 58 Min.

Zwei junge Rehlinger gehen mit selbstgebrautem Bier auf den Markt

Elias Haider (links) und Alexander Thalhofer aus Rehling machen in einer Mini-Brauerei ihre ersten Versuche als Bier-Brauer.

Plus Mit einem Kochtopf hat alles begonnen. Über dieses Stadium sind Elias Haider und Alexander Thalhofer mit ihrer Brauerei "Haidhofer" inzwischen längst hinaus.

Von Josef Abt

Noch experimentieren sie ein wenig in ihrer Garage. Doch das erste und auch sehr schmackhafte Bier ist schon gebraut und im Verkauf – zum Stolz der beiden jungen Brauer. Die Rede ist von Elias Haider und Alexander Thalhofer, beide 21 Jahre alt. So kreativ wie sie die ersten Biersorten kreiert haben, so außergewöhnlich ist auch die Bezeichnung ihrer kleinen Hobbybrauerei: "Haidhofer", eine Verschmelzung der Namen Haider und Thalhofer.

